Covid, "tregua" dopo il picco: 664 nuovi casi e un morto. Bari e Lecce le più colpite e nuovo record di tamponi (45.584 test)

Covid, "tregua" della vigilia: contagi in calo in Puglia rispetto al record di positivi delle ultime 48 ore. Ma in tutta la regione è nuovo record di tamponi: 45.584 i test processati nelle ultime 24 ore: ieri il numero di attestava a 40.705. Il bollettino regionale odierno fa registrare 664 nuovi positivi (ieri erano 1.134) e un morto (ieri si contavano due decessi). In flessione anche il tasso di positività che nelle ultime 24 ore è sceso a 1.45% su 45.548 test effettuati. Ieri il dato si attestava al 2.8%.

Bari e Lecce restano le province più colpite dal contagio

Ancora una volta la provincia di Bari resta quella con il maggior numero di nuovi casi: 283. Segue la provincia di Lecce con 157 nuovi positivi in 24 ore. A Brindisi il numero dei nuovi contagi si attesta 85 casi, segue la provincia di Foggia con 147 casi, Taranto con 46 casi e altri sono quelli rilevati nella Bat. Il numero degli attualmente positivi continua a salire e si attesta a quota 9.496 (ieri era pari a 9.004). Stabile l'andamento dei ricoveri: nei reparti di area non critica attualmente sono ricoverate 168 persone (2 in più rispetto a giovedì) e in terapia intensiva i posti letto occupati da pazienti Covid sono 27 (1 in più rispetto a giovedì).