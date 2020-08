Puglia, il contagio continua a salire: 49 casi in un giorno. Picco a Bari e Lecce. Intera comitiva isolata nel b&b

Ultimo aggiornamento: 16:51

Continua incessantemente a crescere il contagio da covid -19 nella regione Puglia . Secondo i dati del bollettino epidemiologico di oggi martedì 25 agosto sono stati registrati 3.272 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registraticasi positivi: 25 in provincia di Bari , 1 in provincia di BAT, 7 in provincia di Brindisi , 1 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce , 2 in provincia di Taranto , 1 residente fuori regione.A SURANO INTERA COMITIVA ISOLATA NEL B&BDopo il caso del turista risultato positivo ieri al villaggio conca Specchiulla di Otranto , un altro caso preoccupa nel Salento: il sindaco di Surano , Toto Puce, ha postato su Facebook un avviso sui 9 casi registrati in paese: “Cari concittadini, in merito alla situazione di positività al Covid 19 riscontrata nel nostro Comune, informiamo che al momento altri 8 ospiti della struttura ricettiva sono risultati positivi al tampone effettuato ieri. Quindi sono 9 le persone attualmente positive.Nonostante ciò il monitoraggio costante da parte del Servizio Sanitario in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, i Carabinieri e la Protezione Civile, ci permette di rassicurarvi del fatto che attualmente la situazione è sotto controllo e non ci sono i presupposti per allarmarsi o per creare inutile panico.Vi terremo costantemente informati sugli sviluppi del caso.Vi raccomandiamo di rispettare la normativa vigente e il distanziamento sociale”.Dichiarazione del Dg Asl Lecce“Sono 12 i casi registrati oggi dal nostro Dipartimento di prevenzione. 10 si riferiscono a persone entrate in contatto con casi Covid già individuati, 9 delle quali erano già in isolamento fiduciario; 1 a una persona proveniente da Roma e 1 a una persona proveniente da Vicenza”.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 287.755 test.4.016 sono i pazienti guariti.548 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.119, così suddivisi:1.696 nella Provincia di Bari;416 nella Provincia di Bat;696 nella Provincia di Brindisi;1.317 nella Provincia di Foggia;661 nella Provincia di Lecce;296 nella Provincia di Taranto;37 attribuiti a residenti fuori regione.Dichiarazione Antonio Sanguedolce, DG della ASL Bari:“Oggi in provincia di Bari sono stati registrati 25 casi di positività al SARS - CoV- 2, di cui 15 sono contatti stretti di casi già individuati e seguiti dal Dipartimento di prevenzione. Gli altri positivi sono stati riscontrati nei rientri da Sardegna, Malta, Albania e Inghilterra. Solo per 3 casi è stato necessario il ricovero”.Dichiarazione del Dg Asl Brindisi Giuseppe Pasqualone:"Dei 7 casi in provincia di Brindisi, sei sono contatti stretti di un caso già registrato e uno riguarda un rientro da una vacanza in Spagna”.Dichiarazione Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl Bat:“L'unico caso registrato oggi proviene dalla Grecia, ha fatto autosegnalazione al rientro ed è risultato positivo al tampone”.Dichiarazione del direttore generale della ASL Foggia Vito Piazzolla:“In data odierna è registrata in provincia di Foggia una nuova positività al COVID 19. Si tratta di un cittadino straniero presente sul territorio provinciale. Continua l'attività di indagine epidemiologica condotta senza sosta dal Servizio di Igiene aziendale e il monitoraggio a domicilio. Attualmente, sono 153 le persone poste in sorveglianza attiva volontaria nella provincia di Foggia che il Servizio di Igiene contatta quotidianamente per verificarne lo stato di salute”.Dichiarazione del Direttore generale della Asl Taranto Stefano Rossi:“È un cittadino della Provincia attualmente ricoverato in un ospedale di un’altra Regione il caso riportato oggi dal bollettino”.