Covid, più tamponi e contagi ma meno decessi (due nel Salento). Aumentano ricoverati e attualmente positivi

Torna a salire il numero dei contagi in Puglia, così come quello dei tamponi, che nel bollettino di oggi arriva alla cifra record di 12.308 test. I nuovi casi di positività al Covid-19 sono 1.458, anche questa purtroppo una cifra elevatissima (ma, per fortuna, non record). Nel dettaglio, questa la distribuzione territoriale nella regione: 566 in provincia di Bari, 73 in provincia di Brindisi, 296 nella provincia BAT, 189 in provincia di Foggia, 71 in provincia di Lecce, 246 in provincia di Taranto, 10 residenti fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota. Scende il numero degli attualmente positivi: 53.131 (qui il bollettino integrale).

In compenso, calano i decessi: 19 decessi quelli registrati oggi. Nel dettaglio: 8 in provincia di Bari, 9 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce. Rovescio della medaglia, l'andamento dei dati sui ricoveri e sui pazienti trattati a domicilio, nell'ordine ora 1.592 e 51.537, entrambi in aumento rispetto a ieri, così come quello degli attualmente positivi (oggi 53.131), in rialzo rispetto a ieri dopo una tendenziale riduzione registrata negli ultimi giorni.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 996.863 test. 29.248 sono i pazienti guariti. 53.131 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 84.663, così suddivisi:

32.539 nella Provincia di Bari;

9.849 nella Provincia di Bat;

6.122 nella Provincia di Brindisi;

18.610 nella Provincia di Foggia;

6.606 nella Provincia di Lecce;

10.369 nella Provincia di Taranto;

487 attribuiti a residenti fuori regione;

81 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

