Contagi, altri 8.420 casi e 14 morti. Attuali positivi a quota113mila in tutta la regione

Puglia "maglia nera" per aumento dei contagi: +51,6 solo nell'ultima settimana. Ma continua a salire il numero degli attuali positivi che oggi si attesta a 113.156 casi. Nelle ultime 24 ore, ancora, il bollettino regionale ha registrato 8.420 nuovi positivi a fronte di 41.886 tamponi processati. Il tasso di positività dei test, dunque, torni a risalire e si attesta a 20,1% (ieri era pari a 19,5%).

Nuovi positivi: Bari supera Lecce

Nell'ultima settimana - secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe - la provincia di Lecce si è guadagnata il triste primato dell'incidenza più alta in Italia: oltre 2mila casi su 100mila abitanti. Ma nelle ultime 24 ore il maggior numero di casi positivi si è registrato in provincia di Bari con 2.658 contagi. Seguono il Salento con 2.262 nuovi casi, il Foggiano con 1.043 casi, la provincia di Taranto con 955 positivi. E ancora, Brindisi con 805 casi e la Bat con 582 contagi. In 54 casi le nuove positività sono state registrate per residenti fuori regione e 34 per cittadini la cui provincia è in via di definizione.