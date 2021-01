Covid, 850 nuovi casi e 16 decessi. Crolla il rapporto positivi/tamponi: 6,8%: non accadeva dal 21 ottobre

Sono 850 i casi positivi del nuovo bollettino regionale relativo al Covid-19, a fronte di un numero elevato di tamponi, 12.422. Scende il numero dei decessi rispetto al trend degli ultimi giorni, 16. Crolla il rapporto tra positivi e tamponi, ieri superiore al 13,15%: oggi ci sono 6,8 casi positivi ogni cento test, un livello che riporta indietro di quasi tre mesi, al 21 ottobre (6,11% quel giorno).

Questi i dati diramati con una nota dal Dipartimento Promozione della salute della Regione Puglia. Nel dettaglio, i nuovi casi sono così distribuiti: 371 in provincia di Bari, 41 in provincia di Brindisi, 77 nella provincia BAT, 70 in provincia di Foggia, 85 in provincia di Lecce, 207 in provincia di Taranto. 1 caso di residente fuori regione è stato riclassificato e attribuito (qui il bollettino completo).

Quanti ai 16 decessi registrati, questa la localizzazione: 11 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. 1 deceduto della provincia Bat è stato riclassificato e attribuito.

Scende il numero dei pazienti ricoverati in ospedale e di quelli trattati a domicilio. Si conferma in calo anche quello degli attualmente positivi, ora in totale 55.191.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.197.220 test. 52.598 sono i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 110.681, così suddivisi:

42.423 nella Provincia di Bari;

12.560 nella Provincia di Bat;

8.044 nella Provincia di Brindisi;

23.731 nella Provincia di Foggia;

8.949 nella Provincia di Lecce;

14.307 nella Provincia di Taranto;

562 attribuiti a residenti fuori regione;

105 provincia di residenza non nota.

Ultimo aggiornamento: 15:44

