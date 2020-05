Puglia, 8 nuovi casi e un solo decesso: contagio zero previsto il 3 giugno

A due settimane esatte dalla fine della Fase 1 la Puglia sembra aver detto proseguendo la sua strada per l'uscita dall'emergenza pandemica. Il bollettino epidemiologico della Regione di oggi 18 maggio registra infatti 8 nuovi casiscasi su 866 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus. I casi sono quasi tutti in provincia di Bari e solo 1 nel Foggiano:



7 nella Provincia di Bari;

0 nella Provincia Bat;

0 nella Provincia di Brindisi;

1 nella Provincia di Foggia;

0 nella Provincia di Lecce;

0 nella Provincia di Taranto.



È stato registrato un decesso in provincia di Brindisi.



Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 91.035 test.

Sono 1.920 i pazienti guariti.

1.995 sono i casi attualmente positivi.



Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.386 così divisi:

1.442 nella Provincia di Bari;

381 nella Provincia di Bat;

622 nella Provincia di Brindisi;

1.128 nella Provincia di Foggia;

508 nella Provincia di Lecce;

275 nella Provincia di Taranto;

29 attribuiti a residenti fuori regione;

1 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.



Regioni italiane fuori dal tunnel di Covid-19 in ordine sparso, o meglio in gruppi, con i primi a festeggiare già dai prossimi giorni e la Lombardia che dovrà aspettare agosto. Secondo le proiezioni dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni italiane, infatti, a uscire per prime dal contagio da Sars-CoV-2 (cioè zero nuovi casi) dovrebbero essere le due Province autonome di Bolzano e Trento, rispettivamente il 21 e 22 maggio. Bene anche la Calabria (22 maggio), seguita da Umbria (23 maggio), Sardegna (24), Basilicata (26) e Valle d'Aosta (29). Per l'azzeramento dei contagi occorrerà aspettare il mese di giugno in Abruzzo (1 giugno), Puglia (3), Campania (3) Sicilia (6), Toscana (6), Veneto (9), Friuli Venezia Giulia (12), Lazio (17), Emilia-Romagna (22), Marche (23), Liguria (24) e Piemonte (26). Mentre per il Molise, che ha sperimentato un andamento dei contagi molto particolare, tanto che la curva dei nuovi contagi è pressoché parallela all'asse orizzontale, questo «rende impossibile avanzare ipotesi sull'azzeramento». La motivazione potrebbe risiedere nel fatto che «negli ultimi 10 giorni sono stati riscontrati nuovi focolai che hanno invertito la dinamica discendente della c

