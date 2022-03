Covid, contagi più che raddoppiati: 8.211 casi e 9 morti. Nel Salento oltre 2.500 positivi

Balzo in avanti del Covid e contagi più che raddoppiati in Puglia: nelle ultime 24 ore a fronte di 36.618 tamponi processati 8.211 sono risultati positivi al Covid. Il tasso di positività è schizzato al 22.4% e in tutta la regione si registrano altri 9 decessi.

Il Salento oltre quota 2.500 nuovi positivi

Ancora una voltà è Lecce la provincia nella quale si registra il maggior numero di nuovi casi: 2.559 positivi. Seguono Bari con 2.237 casi, la provincia di Taranto con 1.030 contagi, il Foggiano con 1.002 positivi, la provincia di Brindisi con 699 casi e altri 598 nella Bat. Sono residenti fuori regione altri 64 contagiati mentre per ulteriori 22 casi la provincia non è nota. Delle 84.537 persone attualmente positive 549 sono ricoverate in area non critica e 27 in terapia intensiva. In netto aumento anche il numero dei pugliesi attualmente positivi che passanmo da 81mila 410 di ieri a 84mila 537.Stabile la situazione negli ospedali: 549 i ricoverati nei reparti di area non critica (ieri erano 564) e 27 nelle terapie intensive (ieri erano 26).

I dati Agenas

Cala la percentuale di occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid nelle Terapie intensive, ma resta stabile la situazione nei reparti di Medicina. È la situazione fotografata in Puglia dall'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali rispetto all'andamento dei ricoveri legati alla pandemia. Nelle Malattie infettive e Pneumologie il tasso di occupazione dei posti letto è fermo al 19%, sopra la media nazionale di sei punti. Va meglio nelle Intensive, dove il tasso di occupazione è passato dal 6 al 5%, in linea con la media italiana.