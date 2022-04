Covid, in Puglia 4.434 contagi e 15 morti. Giù l'occupazione dei posti letto

Buone notizie per la Regione. Il virus inizia ad rallentare la sua corsa, almeno in termini di occupazione dei posti letto. E in una settimana la pressione ospedaliera diminuisce: cala il numero dei ricoveri da covid negli ospedali pugliesi, con 30 persone ricoverate in Terapia intensiva, 5 meno di ieri.

Il bollettino

Sono 4.434 i nuovi casi registrati ieri e così distribuiti: in Provincia di Bari: 1.584; nella Bat: 334; in Provincia di Brindisi: 441; in Provincia di Foggia: 584; in Provincia di Lecce: 808; in Provincia di Taranto: 634; Residenti fuori regione: 41; più altri 8 con provincia in definizione. Sono 102.567 le persone attualmente positive, di cui 630 sono ricoverate in area non critica e 30 in terapia intensiva.

Quarta dose, ecco perché solo gli over 50 faranno il booster in autunno (con vaccino aggiornato)



Il report di Agenas

In Puglia inizia il lento calo della pressione dei casi Covid sugli ospedali. Il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) rileva che nell'ultima settimana l'occupazione dei posti letto nei reparti di Medicina è passata dal 24 al 21%, comunque sopra la media nazionale che si attesta al 16%. Anche nelle Terapie intensive c'è una leggera flessione, il tasso di occupazione è infatti passato dall'8 al 7%.

I numeri dell'influenza

Sono ancora in salita i casi di influenza in Puglia, nonostante ormai la stagione invernale sia terminata. Una epidemia influenzale fuori stagione, come evidenziato nel report epidemiologico di Influnet, la rete dei medici «sentinella». Nella settimana dal 4 al 10 aprile la curva epidemica rimane sopra la media stagionale ed è in ulteriore incremento: sono 4,77 i casi diagnosticati ogni mille assistiti contro i 4,33 di un mese fa.

Nel dettaglio si registra un picco tra i bambini tra i 0 e 4 anni con 12,88 casi ogni mille assistiti; anche nella fascia 5-14 anni l'incidenza è sopra la media con 6,75 casi ogni mille assistiti e in risalita. Sopra media anche nella fascia 15-64 anni 4,47 casi ogni mille.