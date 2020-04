Puglia, resta stabile il dato dei contagi: 66 i nuovi casi

Resta stabile il calo dei contagi da coronavirus che si registra in Puglia negli ultimi giorni: oggi (15 aprile) sui 1.447 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus effettuati sono risultati positivi 66 casi, così suddivisi:



24 nella Provincia di Bari;

9 nella Provincia Bat;

14 nella Provincia di Brindisi;

14 nella Provincia di Foggia;

1 nella Provincia di Lecce;

2 nella Provincia di Taranto;

2 casi di residenti fuori regione.



Sono stati registrati oggi 10 decessi: 2 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce.



Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 34.518 test. Sono 323 i pazienti guariti.



Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.184 così divisi:



1.013 nella Provincia di Bari;

315 nella Provincia di Bat;

417 nella Provincia di Brindisi;

756 nella Provincia di Foggia;

426 nella Provincia di Lecce;

228 nella Provincia di Taranto;

25 attribuiti a residenti fuori regione;

4 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

Ultimo aggiornamento: 17:42