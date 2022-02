Bollettino covid, giù i contagi (2.238) e il tasso di positività all'8%. Ma 15 morti. Cala la pressione nelle terapie intensive, stabili le aree mediche

Scende, seppur di poco, la curva dei contagi in base al numero di test effettuati e contestualmente scende il tasso di positività che passa dal 13,69% all'8%. Ma si registrano nel bollettino covid di oggi (14 febbraio 2022) ben 15 decessi. Secondo Agenas la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19 cala in dieci Regioni, compresa la Puglia; sale invece l'occupazione dei reparti di area medica.

I numeri del bollettino

Stando ai dati contenuti nel bollettino odierno sono 2.238 i nuovi casi in 24 ore su 27.842

test giornalieri per un tasso di positività che scende all'8%. Quindici invece le vittime del virus.

I casi per provincia



Provincia di Bari: 617

Provincia di Bat: 173

Provincia di Brindisi: 173

Provincia di Foggia: 443

Provincia di Lecce: 632

Provincia di Taranto: 172

Residenti fuori regione: 20

Provincia in definizione: 2.244



Salgono così a 96.359 le persone attualmente positive: di queste 741 sono ricoverate in area non critica mentre 64 sono in terapia intensiva. Sale invece il numero dei guariti: 577.676 su un totale di 681.474 casi da inizio pandemia.

Il monitoraggio di Agenas

La percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19 cala al 12% (-1% in 24 ore) in Italia e cala anche in 10 regioni: Abruzzo (al 13%), Basilicata (6%), Liguria (12%), Lombardia (9%), Marche (17%) Pa Bolzano (7%), Piemonte (13%), Puglia (12%), Toscana (14%), Umbria (7%). Cresce, invece, in Molise (con +5% arriva a 15%), Calabria (con +3% arriva a 15%) e Friuli Venezia Giulia (19%). A evidenziarlo sono i dati del monitoraggio Agenas, aggiornati al 13 febbraio. Tasso stabile in Campania (9%), Emilia Romagna (14%), Lazio (19%), PA Trento (16%), Sardegna (14%), Sicilia(13%), Val d'Aosta(12%), Veneto(8%).

Resta ferma al 25%, in Italia, l'occupazione dei reparti di area medica da parte di pazienti con Covid-19 ma, in 24 ore, la percentuale cresce in 8 regioni e province autonome: Basilicata (al 27%), Campania(28%), Friuli Venezia Giulia(31%), Molise(24%), PA Bolzano(23%), PA Trento(25%), Umbria(30%). Cala in 5: Calabria(31%), Liguria(31%), Lombardia(18%), Puglia(25%), Toscana(22%). Questi i dati dell'Agenzia Nazionale dei servizi sanitari regionali (Agenas) aggiornati al 13 febbraio. È stabile in Abruzzo(al 36%), Lazio(30%), Emilia Romagna(23%), Marche(29%), Piemonte(24%), Sardegna(26%), Sicilia(34%), Val d'Aosta(25%), Veneto(17%).