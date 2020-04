Puglia, crollo dei nuovi contagi: il punto più basso, sotto il 2%. E i guariti salgono a 288

Ultimo aggiornamento: 17:17

Continua a calare il numero dei nuovi contagi da Covid-19 registrati in Puglia: oggi (14 aprile) il bollettino epidemiologico della Regione comunica infattinuovi casi su 1.149 test effettuati. In cifra assoluta e percentuale, il giorno migliore dell'ultimo mese: l'aumento giornaliero è dell', al di sotto della media nazionale, mentre il rapporto nuovi positivi/tamponi giornalieri è del(la prima volta al di sotto del 5%).I nuovi casi di positività sono così suddivisi:27 nella Provincia di Bari;5 nella Provincia Bat;24 nella Provincia di Brindisi;5 nella Provincia di Foggia;1 nella Provincia di Lecce;1 nella Provincia di Taranto,(9 casi non attribuiti ieri sono stati registrati oggi; 1 caso di ieri proveniente da fuori regione è stato registrato oggi).Sono stati registrati oggi 11 decessi: 8 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 33.071 test.Sono 288 i pazienti guariti.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.118 così divisi:989 nella Provincia di Bari;306 nella Provincia di Bat;403 nella Provincia di Brindisi;742 nella Provincia di Foggia;425 nella Provincia di Lecce;226 nella Provincia di Taranto;23 attribuiti a residenti fuori regione;4 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.