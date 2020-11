Covid, l'incubo dei numeri: 1.332 nuovi casi e 27 decessi in Puglia. Balzo dei ricoveri: +113. Situazione mai così difficile: attualmente positivi oltre quota 20mila

La curva dei contagi, in costante aumento, sembra inarrestabile: 1.332 nuovi casi (il numero più alto di sempre) a fronte di 7.913 tamponi. E' il dato di oggi del bollettino quotidiano relativo alla diffusione del Covid-19 coronavirus, diramato dal dipartimento Promozione della salute della Regione Puglia. Sale ancora, purtroppo, il numero dei decessi: 27 (anche in questo caso, mai così tanti in un giorno, qui il bollettino completo). Sul fronte della saturazione degli ospedali, nuova ondata di ricoveri: +113 in un solo giorno (il dato più alto della seconda ondata). In rialzo anche il rapporto positivi/tamponi: 16,8 casi ogni cento test.

Il dettaglio dei nuovi contagi: 677 in provincia di Bari, 84 in provincia di Brindisi, 106 nella provincia BAT, 189 in provincia di Foggia, 110 in provincia di Lecce, 153 in provincia di Taranto, 12 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Quanto ai 27 decessi: 11 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Al di là delle spiegazioni sul riallineamento dei dati, la situazione di Bari appare oltremodo esplosiva, con il 50% dei dati registrati sull'intero territorio regionale. Tornano alti e altissimi i risultati di Lecce e Taranto, mentre Foggia si conferma nel suo trend preoccupante. Quanto ai decessi, i cinque nel Salento tengono conto delle vittime di cui le cronache hanno fornito i dettagli ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 622.094 test. 8.013 sono i pazienti guariti. 20.099 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 29.008 così suddivisi: 11.638 nella Provincia di Bari; 3.107 nella Provincia di Bat; 2.068 nella Provincia di Brindisi; 6.895 nella Provincia di Foggia; 2.122 nella Provincia di Lecce; 2.963 nella Provincia di Taranto; 214 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

