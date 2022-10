Covid, sale il tasso di positività. Puglia tra le regioni più a rischio

Sono 1.271 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia su 8.696 test. Si registrano quattro vittime.

I casi per provincia

Il tasso di positività è del 14,6%. Sono 12.098 le persone attualmente positive, 112 quelle ricoverate in area non critica, 5 in terapia intensiva. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Bari 419, Bat 64, Brindisi 122, Foggia 150, Lecce 352, Taranto 145, residenti fuori regione 13, provincia in definizione sei.

L'allarme dell'Iss

Sono Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Veneto le 5 regioni a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza, secondo il monitoraggio settimanale Covid-19 della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. Le altre regioni/province autonome sono a rischio moderato.