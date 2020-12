Puglia, 645 nuovi contagi e 47 morti. Positivo il 15,5% dei tamponi

Sono 645 i nuovi casi di contagio da Coronavirus accertati in Puglia su 4.147 test eseguiti nelle ultime 24 ore: la percentuale di positivi è del 15,5% sugli esami eseguiti. Alto il numero dei morti che è arrivato a 47.

Sono stati registrati 47 decessi: 16 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 4 in provincia di Brindisi, 18 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.012.689 test. 31.533 sono i pazienti guariti. 53.157 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 87.084, così suddivisi: 33.560 nella Provincia di Bari; 9.960 nella Provincia di Bat; 6.281 nella Provincia di Brindisi; 19.381 nella Provincia di Foggia; 6.781 nella Provincia di Lecce; 10.536 nella Provincia di Taranto; 501 attribuiti a residenti fuori regione; 84 provincia di residenza non nota.

