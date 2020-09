Covid-19, lieve flessione dei positivi: i nuovi casi sono 51. Tre morti fra Foggia e Taranto

Tre morti e 51 nuovi positivi al Covid in Puglia nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino epidemiologico di oggi, sono stati registrati 3.514 test per l'infezione da coronavirus e, 51 sono stati i casi positivi: 27 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Tre i morti: 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 396.426 test; 4.518 sono i pazienti guariti; 2.337 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.445, così suddivisi:

2.896 nella provincia di Bari;

624 nella provincia di Bat;

768 nella provincia di Brindisi;

1.791 nella provincia di Foggia;

787 nella provincia di Lecce;

520 nella provincia di Taranto;

58 attribuiti a residenti fuori regione;

1 provincia di residenza non nota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA