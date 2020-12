Covid, numeri ancora alti in Puglia nel giorno della zona gialla: 1.789 nuovi casi e 24 decessi. Preoccupano i nuovi contagi a Lecce e a Taranto

Non accennano a calare i numeri neri della pandemia. Anche per oggi il bollettino diramato dal dipartimento di Promozione della Salute assegna alla Regione Puglia, nel primo giorno di trasformazione da area arancione a gialla, numeri preoccupanti: a fronte di 7.293 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.789 casi positivi: 783 in provincia di Bari, 136 in provincia di Brindisi, 160 nella provincia BAT, 214 in provincia di Foggia, 220 in provincia di Lecce, 259 in provincia di Taranto, 8 residenti fuori regione, 9 casi di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti. L'area nord della regione, per cui la giunta Emiliano starebbe valutando un ritorno a direttive da zona arancione, conferma la propria criticità. Ma ora ad allarmare sono anche le cifre della province di Lecce e Taranto (qui il bollettino completo).

Quanto ai decessi, oggi ne sono stati registrati 24: 5 in provincia di Bari, 12 in provincia di Bat, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Dal punto di vista statistico, si impenna il rapporto positivi/tamponi: oggi è il terzo peggior dato di sempre, con 24,5 positivi ogni 100 tamponi. Dopo quattro giorni di riduzione complessiva dei ricoveri nei vari reparti ospedalieri, oggi il dato si muove in controtendenza, con una ripresa degli ingressi in ospedale (1.816 i pazienti non trattati a domicilio).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 839.673 test. 16.795 sono i pazienti guariti. 45.834 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 64.341, così suddivisi:

25.168 nella Provincia di Bari;

7.300 nella Provincia di Bat;

4.628 nella Provincia di Brindisi;

14.378 nella Provincia di Foggia;

4.886 nella Provincia di Lecce;

7.553 nella Provincia di Taranto;

408 attribuiti a residenti fuori regione,

20 provincia di residenza non nota.



