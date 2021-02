Covid: brusca frenata dei tamponi. I decessi registrati sono 23

Come tutti i lunedì, i dati parziali del bollettino regionale mettono a conoscenza dell'andamento della pandemia in Puglia, rilevato in modo limitato considerato il numero estremamente contenuto di test effettuati nel fine settimana, e segnatamente la domenica, per cui ne risultano alterati sia un adeguato apprezzamento dell'indice di positività (in risalita, al 10,52%) che i totali sulla diffusione del coronavirus in termini di ricoveri e attualmente positivi. Ad ogni modo, i dati diramati dal Dipartimento Promozione della Salute parlano di 377 positivi a fronte di 3.583 tamponi analizzati (il più basso dal 19 gennaio ad oggi). Meno parziale, e sicuramente rispondente al reale, è il dato riferito ai decessi, oggi pari a 23 (qui il bollettino completo).

Dal punto di vista territoriale, questa la distribuzione in Puglia dei nuovi casi: 142 in provincia di Bari, 31 in provincia di Brindisi, 6 nella provincia BAT, 115 in provincia di Foggia, 61 in provincia di Lecce, 29 in provincia di Taranto. 7 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Quanto ai 23 decessi, ecco come sono localizzati: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.378.491 test. 75.760 sono i pazienti guariti (+1.335 sul giorno precedente). 50.285 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 129.467, così suddivisi:

49.251 nella Provincia di Bari;

9.363 nella Provincia di Bat;

14.165 nella Provincia di Brindisi;

27.064 nella Provincia di Foggia;

11.011 nella Provincia di Lecce;

17.931 nella Provincia di Taranto;

559 attribuiti a residenti fuori regione;

123 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Ultimo aggiornamento: 15:27

