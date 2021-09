Puglia, tre giorni senza decessi. I contagi scendono a 60 su 7mila test. Tasso allo 0,8%

Oltre 7mila test e 60 nuovi casi covid. Ma nessun decesso, per il terzo giorno consecutivo con un'incidenza di contagio che scende allo 0,8%.

I numeri del bollettino di Puglia

Oggi lunedì 20 settembre in Puglia sono stati registrati 60 casi su 7.182 test per l'infezione da Covid-19, con una incidenza dello 0,8%.

Provincia di Foggia: 29

Provincia di Lecce: 17

Provincia di Bari: 7

Provincia di Bat: 1

Provincia di Brindisi: 2

Provincia di Taranto: 3



Residenti fuori regione: 2

Provincia in definizione: -1



Nessun decesso è stato registrato. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.546.252 test e sono 3.251 i casi attualmente positivi di questi 194 le persone ricoverate in area non critica, mentre 20 i ricoverati in terapia intensiva.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 267.261 e sono 257.246 i pazienti guariti.