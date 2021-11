Covid, zero morti e 257 nuovi casi. Foggia e Taranto le province più colpite

Zero morti in Puglia. Ma i numeri del bollettino covid sono ancora a tre cifre: 257 nuovi casi in 24 ore su 20.242 test giornalieri. Con le province di Foggia e Taranto.

I numeri provincia per provincia



Provincia di Bari: 50

Provincia di Bat: 15

Provincia di Brindisi: 34

Provincia di Foggia: 60

Provincia di Lecce: 44

Provincia di Taranto: 57

Residenti fuori regione: 1

Provincia in definizione: -4

Le persone attualmente positive al momento sono 3.946, di queste 153 persone ricoverate in area non critica e 16 in terapia intensiva.