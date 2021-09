Covid, 119 casi in Puglia e cinque decessi: ma scende il tasso di positività

Tornano a salire i contagi e il numero dei decessi, ma il tasso di positività scende. Secondo il bollettino covid regionale in un giorno si sono registrati 119 casi su 13.747 test. Cinque invece le persone decedute.

I numeri del bollettino regionale

Il tasso di positività è dello 0,86%. Delle 2.593 persone attualmente positive, 144 sono ricoverate in area non critica, 16 in terapia intensiva.

APPROFONDIMENTI REGIONE Covid, giù i contagio: quasi il 10% in meno in una sola... REGIONE Contagi in classe, due scuole chiuse nel Salento. Test salivari il...

I contagi nelle province pugliesi



Provincia di Bari: 29

Provincia di Bat: 19

Provincia di Brindisi: 19

Provincia di Foggia: 18

Provincia di Lecce: 10

Provincia di Taranto: 24

Residenti fuori regione: 0

Provincia in definizione: 0

Covid, giù i contagio: quasi il 10% in meno in una sola settimana