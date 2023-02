Covid, meno di 300 casi in Puglia. Lopalco: «Troppi decessi a causa della bassa copertura dei richiami»

Oggi in Puglia si registrano 271 nuovi casi di positività al Covid su 5.036 test giornalieri per una incidenza del 5,38% (ieri 4,65%). Tre persone sono morte.

I casi per provincia

I casi sono così suddivisi: in provincia di Bari 81, nella provincia Bat 15, in quella di Brindisi 33, nel Foggiano 37, nel Leccese 76, in provincia di Taranto 26. Dei 15.205 attualmente positivi, 214 sono ricoverati in area non critica (ieri 225) e 8 in terapia intensiva (ieri 10).

Aumentano i decessi su scala nazionale

«Il dato dei decessi Covid, ancora elevato, ci deve far riflettere sulle conseguenze di una campagna di richiami vaccinali che non è mai seriamente decollata». Lo sottolinea all'Adnkronos Salute l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all'Università del Salento. Anche nel caso dell'influenza, ricorda, «non riusciamo a vaccinare più del 59-60% dei nostri anziani». Ma per quanto riguarda Sars-CoV-2, «se non metteremo in campo una strategia efficace di richiami anti-Covid per le popolazioni fragili - avverte - purtroppo avremo questi numeri ad ogni ondata virale».