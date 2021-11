Covid, in Puglia contagio stabile: 161 casi e tre morti. Più positivi a Taranto e Bari

Sono 161 (ieri erano 132) i nuovi casi di coronavirus rilevati oggi dal bollettino della Puglia su 21.059 test giornalieri registrati (ieri erano 16.160). Purtroppo oggi ci sono altri tre decessi da registrare. I nuovi contagi sono così distribuiti: 41 in provincia di Bari, 9 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 18 nel Brindisino, 5 nel Foggiano, 16 nel Leccese, 44 nella provincia di Taranto. Altri tre casi riguardano residenti fuori regione, mentre per altri 25 la provincia di appartenenza è in corso di definizione.

La situazione negli ospedali resta sotto controllo

Sono 3.687 le persone attualmente positive e 166 quelle ricoverate in area non critica, mentre 21 sono ricoverate in terapia intensiva. Dall'inizio dell'epidemia le persone contagiate in Puglia sono state 276.109casi totali su 4.472.917 test eseguiti. Sono state 265.557 le persone guarite e 6.865 quelle decedute.