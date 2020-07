Puglia, un solo nuovo caso di contagio e nessun decesso

Ultimo aggiornamento: 13:21

Un solo caso di Covid, in provincia di Bari. Dopo l'allarme di ieri su 4 nuovi contagi in Puglia (tre dei quali ricinducibili al rientro in Italia di una famiglia di Copertino), il bollettino epidemioloico regionale torna a fotografare una situazione sotto controllo.Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 11 luglio 2020 in Puglia, sono stati registrati 1.717 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus ed è stato registrato 1 (uno) caso positivo per un residente in provincia di Bari. Mentre non si sono verificati altri decessi.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 199.805 test. Sono 3924 i pazienti guariti.71 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.541 così divisi: 1.494 nella provincia di Bari;382 nella Provincia di Bat ; 660 nella Provincia di Brindisi; 1.169 nella Provincia di Foggia;525 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.