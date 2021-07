Covid, allerta in Puglia: +216% di contagi in 7 giorni Variante Delta prevalente nel Salento

I contagi Covid in Puglia tornano in tripla cifra, 139 in 24 ore, non accadeva da maggio, e rispetto a sette giorni fa c’è stato un incremento del 216%. Schizza verso l’alto il tasso di positività, salito ieri all’1,9% e, in un quadro generale di peggioramento, la provincia di Lecce continua ad essere quella più colpita.

Ma secondo l’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, il turismo e l’arrivo di migliaia di persone da tutta Italia e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati