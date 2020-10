Covid, ancora un balzo: 611 i nuovi casi. Mai tanti decessi nella seconda ondata: 13

Sono 611 i casi di nuovi positivi al Covid-19 registrati oggi su 5.147 test in Puglia e 13 i decessi: 10 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto e uno nel Barese. Dei nuovi casi 239 sono in provincia di Bari, 142 in provincia BAT, 137 in provincia di Foggia, 58 in provincia di Taranto, 15 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Brindisi e 7 attribuiti a residenti fuori regione (qui il bollettino completo).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 531.155 test. 6.187 sono i pazienti guariti, 8.708 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 15.581. Nel dettaglio, questa la distribuzione territoriale:

6.524 nella Provincia di Bari; 1.646 nella Provincia di Bat; 1.081 nella Provincia di Brindisi; 3.691 nella Provincia di Foggia; 1.134 nella Provincia di Lecce; 1.391 nella Provincia di Taranto; 114 attribuiti a residenti fuori regione.

Sostanzialmente stabile la percentuale dei pazienti trattati in terapia intensiva, pari allo 0,7%. Sale invece la quota dei pazienti ricoverati negli altri reparti ospedalieri, ora del 7,3%, mentre diminuisce quella dei contagiati trattati a domicilio, comunque la grandissima parte degli attualmente positivi: il 92%.

