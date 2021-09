Covid, 5 morti in Puglia in un solo giorno: gli attualmente positivi a quota 3.246

Su 13.482 tamponi esaminati, sono stati accertati altri 175 contagi da Covid, in Puglia, nelle ultime 24 ore. Cinque i morti, che portano a 6.764 il numero delle vittime da inizio pandemia nella nostra regione.

I contagi sono così suddivisi:

47 in provincia di Bari

24 in provincia di Foggia

8 nella Bat

56 in provincia di Lecce

5 in provincia di Brindisi

28 in provincia di Taranto

6 residenti in province in via di definizione

1 residente fuori regione

Gli attualmente positivi in Puglia sono 3.246, 176 dei quali ricoverati in area non critica e 19 in Terapia intensiva.

Il bollettino epidemiologico completo è disponibile al link bollettino-epidemiologico-del-17-settembre-2021