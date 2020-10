Puglia, 762 i nuovi casi (in leggero calo). Alto il numero dei decessi: dieci. Torna a salire il dato sui ricoveri

Contagi stabilmente oltre quota 700 anche nel bollettino odierno diramanto dal dipartimento Promozione della salute della Regione Puglia. I nuovi casi da Covid-19 coronavirus sono 762 a fronte di 6.279 test (un numero elevato di tamponi in linea con il trend dell'ultimo periodo). Situazione il leggero miglioramento rispetto a ieri (771 casi e 5.591 tamponi). Ancora alto il numero dei decessi, 10. Preoccupa sempre il nord della Puglia, ancora alto il dato di Taranto e Brindisi, scendono i casi a Lecce. Dopo due giorno di calo, torna a salire il numero dei ricoverati (725, +7 rispetto a ieri). Lo 0,8% è in terapia intensiva.

Nel dettaglio, ecco la distribuzione territoriale: 263 in provincia di Bari, 59 in provincia di Brindisi, 82 nella provincia BAT, 227 in provincia di Foggia, 25 in provincia di Lecce, 101 in provincia di Taranto, 6 casi di residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Come detto, sono stati registrati 10 decessi: 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat (qui il bollettino completo).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 556.505 test; 6506 sono i pazienti guariti; 11.393 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 18.622 , così suddivisi: 7.688 nella Provincia di Bari; 1.989 nella Provincia di Bat; 1.261 nella Provincia di Brindisi; 4.414 nella Provincia di Foggia; 1.287 nella Provincia di Lecce; 1.851 nella Provincia di Taranto; 132 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche

