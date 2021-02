Covid, 874 nuovi casi in Puglia. In risalita il rapporto positivi/tamponi, in calo i decessi (27). I guariti sfondano quota 100mila

Emergenza Covid, in lieve rialzo il rapporto positivi/tamponi, in base alle indicazioni fornite dal bollettino odierno diffuso dal Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia: 874 i nuovi casi a fronte di 9.141 test effettuati, praticamente 9,56 casi ogni 100 test (ieri era 8,41%; l'altro ieri 8,51%).

Dal punto di vista territoriale, questa la distribuzione dei nuovi casi: 359 in provincia di Bari, 57 in provincia di Brindisi, 80 nella provincia BAT, 123 in provincia di Foggia, 79 in provincia di Lecce, 173 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 1 provincia di residenza non nota (qui il bollettino completo).

Sono stati registrati 27 decessi (ieri 37): 14 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.478.023 test. 101.730 sono i pazienti guariti (+3.246 rispetto a ieri). 33.330 sono i casi attualmente positivi (-2.399 sul giorno precedente).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 138.796, così suddivisi:

52.680 nella Provincia di Bari;

14.943 nella Provincia di Bat;

10.245 nella Provincia di Brindisi;

28.419 nella Provincia di Foggia;

11.743 nella Provincia di Lecce;

20.035 nella Provincia di Taranto;

578 attribuiti a residenti fuori regione;

153 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Ultimo aggiornamento: 15:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA