Covid: crollano i tamponi, pochi i nuovi casi. Impennata dei decessi: 36

I campioni effettuati nel fine settimana falsano, come di consueto, la valutazione dell'andamento della pandemia, che al contrario procede senza sosta anche nei giorni festivi. Il bollettino di oggi diramato dal Dipartimento Promozione della salute certifica 379 nuovi casi positivi a fronte di 4.122 test effettuati. A risentirne, ovviamente, è il rapporto positivi/tamponi (oggi al 9,19%, mentre ieri era al 13,06%) e tutti i totali riferiti alle varie voci, a cominciare da quella sugli attualmente positivi (oggi 52.084, mentre ieri erano 52.744: lo sfasamento di cui detto in partenza rende impossibile parlare di una forte riduzione del valore, considerato che ieri erano stati registrati ulteriori contagi a fronte di 8.186 test effettuati). Nella distribuzione territoriale, questa la situazione relativa alla ripartizione dei nuovi contagi: 126 in provincia di Bari, 36 in provincia di Brindisi, 19 nella provincia BAT, 85 in provincia di Foggia, 82 in provincia di Lecce, 32 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione è stato riclassificato ed attribuito.

Sono invece purtroppo attendibili i valori riferiti ai decessi, che seguono altra certificazione: 36 i decessi registrati dal bollettino. In particolare: 11 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 12 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Taranto (qui il bollettino completo).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.316.798 test. 67974 sono i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 123.286, così suddivisi:

46.892 nella Provincia di Bari;

13.659 nella Provincia di Bat;

8882 nella Provincia di Brindisi;

26.047 nella Provincia di Foggia;

10.426 nella Provincia di Lecce;

16.683 nella Provincia di Taranto;

587 attribuiti a residenti fuori regione;

110 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

