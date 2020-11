Lotta al Covid/ Oltre diecimila tamponi, la Regione alza il tiro: 1.368 nuovi casi e 28 decessi. Contenuti i ricoveri, ridotto il tasso di positività: 13,3 ogni 100 test

Per la prima volta dall'inizio della pandemia, la Regione Puglia sforna un numero di tamponi tanto elevato da superare la soglia dei diecimila in un giorno, 10.265 per l'esattezza. I nuovi casi positivi al Covid-19 intercettati sono 1.368. La ripartizione territoriale tiene conto delll'andamento consolidato: la gran parte sono concentrati nell'area nord della regione. In base al bollettino diramato dal dipartimento Promozione della Salute: 612 in provincia di Bari, 145 in provincia di Brindisi, 158 nella provincia BAT, 228 in provincia di Foggia, 97 in provincia di Lecce, 117 in provincia di Taranto, 8 residenti fuori regione, 3 provincia di residenza non nota (qui il bollettino integrale).

Sono stati registrati 28 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce. Anche nel caso di esito nefasto ritorna la ripartizione di cui sopra. Non sono ancora conteggiati in questo elenco, tuttavia, i morti che sono arrivati nelle ultime ore a Taranto. Otto persone sono decedute nella provincia jonica dalla mezzanotte fino alle 15 di oggi pomeriggio. Un numero altissimo, mai così tanti in poche ore, dall'inizio della pandemia di Covid.

I dati forniscono ulteriori elementi di valutazione. Intanto l'indice di positività, sceso di molto: oggi sono 13,3 casi positivi riscontrati ogni 100 tamponi (ieri erano 19,81, l'altro ieri 23,59). A scorrere il calendario e i bollettini, è il risultato più basso degli ultimi giorni, dato particolarmente significativo per due motivi: il numero record di tamponi e il tempo trascorso dall'entrata in vigore del Dpcm: il 3 novembre scorso. Contenuto anche il numero di aumento dei ricoveri: +21 rispetto a ieri (sette giorni fa erano stati +113 rispetto al giorno precedente).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 676.224 test: 9.385 sono i pazienti guariti; 27.614 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 38.084, così suddivisi:

14.948 nella Provincia di Bari;

4.221 nella Provincia di Bat;

2.636 nella Provincia di Brindisi;

8.877 nella Provincia di Foggia;

2.863 nella Provincia di Lecce;

4.260 nella Provincia di Taranto;

276 attribuiti a residenti fuori regione;

3 provincia di residenza non nota.

