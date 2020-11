Il Covid avanza senza freni in Puglia: ora sono 1.163 i nuovi casi, 12 i decessi. Allarme rosso a Bari: 716 positivi in un giorno

L'avanzata del Covid sfonda il tetto dei mille contagi al giorno anche in Puglia, e questo complica la situazione in vista delle nuove misure di prevenzione in arrivo con il prossimo Dpcm, ormai imminente. In base al bollettino epidemiologico di oggi, diffuso dal dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, sono stati registrati 1.163 nuovi casi positivi a fronte di 5.955 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus. Ancora una volta, decisiva l'incidenza territoriale, con il peso nettamente prevalente dell'area nord della regione : 716 in provincia di Bari, 61 in provincia di Brindisi, 117 in provincia BAT, 115 in provincia di Foggia,45 in provincia di Lecce, 101 in provincia di Taranto, 7 attribuiti a residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 12 decessi: 1 in provincia Bat, 11 in provincia di Foggia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 573.063 test.

6.813 sono i pazienti guariti.

13.525 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 21.091, così suddivisi:

8760 nella Provincia di Bari;

2304 nella Provincia di Bat;

1408 nella Provincia di Brindisi;

4925 nella Provincia di Foggia;

1492 nella Provincia di Lecce;

2050 nella Provincia di Taranto;

151 attribuiti a residenti fuori regione;

1 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Ultimo aggiornamento: 16:26

