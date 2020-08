Covid, i giovani nel mirino: l'età media dei contagiati scende a 38 anni. A Bari positivo un neonato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trentacinque contagi di Coronavirus in 24 ore in Puglia : non accadeva dal 7 maggio scorso a lockdown terminato da poco, e tra di loro anche un neonato ricoverato all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari in condizioni non critiche. Tornano a risalire i casi, molti riguardano vacanzieri di rientro da Spagna, Grecia e Malta ma c'è un altro dato che la task force pugliese sta analizzando con attenzione: da luglio ad agosto sono stati registrati 443 contagi e l'età media è di 38 anni, molto bassa rispetto ai 56 anni del periodo marzo-giugno. Si spiega così il minor ricorso all'ospedalizzazione in Puglia come nel resto d'Italia. Questo non significa che il virus sia mutato come qualcuno ha pure ipotizzato, semplicemente in questa fase iniziale della possibile seconda ondata di contagi - la pandemia sta avendo una evoluzione diversa rispetto a quella conosciuta circa sei mesi fa. Colpendo, in questo momento, una popolazione più giovane si riduce anche il numero di ricoveri.Ma sarà fondamentale spegnere adesso i focolai per evitare che con la ripresa di settembre i giovani finiscano per contagiare adulti, anziani e soggetti più a rischio. Rispetto a marzo è mutata e migliorata anche la capacità delle Asl di svolgere attività di contact tracing (tracciamento dei contatti dei positivi): conoscendo meglio il virus e avendo più mezzi e personale a disposizione, si riesce a intervenire con maggiore rapidità ed efficacia. Ad esempio, è aumentato anche il numero di tamponi processati ogni giorno, solo ieri ne sono stati analizzati 2.931 in Puglia, il più alto numero, e sono stati rilevati 35 contagi: 14 in provincia di Bari; 4 nella Bat; 12 in provincia di Foggia; 5 in provincia di Lecce. Non sono stati rilevati altri decessi, che restano 555 dall'inizio della pandemia; complessivamente sono stati effettuati 279.245 test, a ieri sono 3.996 i pazienti guariti e 419 i casi positivi (+30 rispetto a giovedì), di cui 65 ricoverati (erano 58 giovedì) e 4 in terapia intensiva. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.970.Tra i 35 contagiati c'è anche un neonato ricoverato precauzionalmente al Giovanni XXIII e in condizioni stabili e molti vacanzieri rientrati. «Dei 14 casi in provincia di Bari spiega il direttore generale Antonio Sanguedolce - si tratta in buona parte di rientri dall'estero, 5 dalla Grecia, 1 da Spagna e 1 da Malta e 3 contatti stretti di casi già in sorveglianza. Sono stati individuati anche 4 casi positivi durante l'attività di triage in struttura sanitaria per i quali sono in corso le indagini epidemiologiche».Sono tutti provenienti da Malta i 4 casi positivi al Covid registrati nella Bat. «Le nuove positività al Covid-19 dichiara il direttore generale della Asl Foggia Vito Piazzolla - registrate oggi in provincia di Foggia sono 12. Di queste, 9 sono collegate a tre focolai già noti e circoscritti. Negli ultimi 3 casi si tratta di persone rientrate, rispettivamente, da Croazia, Malta e Ciad». A Lecce, spiega il dg Rodolfo Rollo, dei 5 casi registrati 2 riguardano rientri dalla Spagna e 3 contatti stretti di persone positive già note. «Quello che osserviamo oggi è esattamente quello che non potevamo vedere a gennaio», e cioè «la famosa parte sommersa dell'iceberg» che viene «usato più volte come metafora per chiarire come un sistema di sorveglianza non riesca mai a catturare tutti i casi di infezione», spiega il professore Pierluigi Lopalco analizzando su Facebook l'andamento di Covid-19 in Italia.«Se siamo bravi - prosegue - non andremo a sbatterci contro. La sensibilità di un sistema di sorveglianza può cambiare nel corso del tempo», sottolinea l'esperto nello spiegare ciò che stiamo osservando in questa fase della crisi coronavirus. «Quella che riuscivamo a vedere a marzo non è la stessa fotografia che vediamo oggi», evidenzia postando immagini con cui «dimostro graficamente come la curva epidemica dei casi pugliesi, una volta esclusi i casi asintomatici e paucisintomatici, non si modifica quasi per nulla nella prima ondata, mentre cambia molto nelle ultime settimane. Se si escludono asintomatici e paucisintomatici, l'aumento dei casi recente fa meno paura», commenta l'epidemiologo. «Come al solito dobbiamo seguire attentamente l'evoluzione - precisa tuttavia Lopalco - perché tanti di questi casi potrebbero nei prossimi giorni trasformarsi da asintomatici in sintomatici».