Covid, a Capodanno solo 17mila tamponi ma 3.451 nuovi contagi. In Puglia il tasso di positività schizza al 20.3%

Solo 16.982 tamponi anti-Covid nelle ultime 24 ore: un sesto di quelli processati il 30 dicembre (104.288 test) e un quarto di quelli analizzati l'ultimo dell'anno (67.636) in Puglia. Eppure sono 3.451 i nuovi casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano 3mila). E il tasso di positività schizza al 20,3%. Fortunatamente il bollettino regionale non registra decessi. Sono 30.679 le persone attualmente positive, 283 quelle ricoverate in area non critica (ieri erano 278), 32 in terapia intensiva (ieri erano 31).

Resta il picco dei positivi a Bari e Lecce

Anche nelle ultime 24 ore Bari e Lecce si sono confermate le province con il più alto numero di contagi: 1.152 a Bari e 815 a Lecce. In relazione alle altre province pugliese sono 459 i nuovi casi rilevati a Foggia, 376 a Taranto, 325 a Brindisi e 266 nella Bat. A questi si aggiungono altri 46 casi attribuiti a residenti fuori regione e 12 per i quali non è stata definita la provincia di appartenenza.