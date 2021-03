Covid, 1.483 i nuovi casi e 15 i decessi. Esplode il caso Taranto. Possibili passaggi in zona arancione per singole aree

Nelle ultime 24 ore in puglia Sono stati registrati 10.526 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati rilevati 1.483 casi positivi con una incidenza del 14%: 600 in provincia di Bari, 310 in provincia di Taranto, 208 in provincia di Foggia, 170 in provincia di Lecce, 110 nella provincia BAT, 78 in provincia di Brindisi, 4 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 15 decessi: 9 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.613.815 test, 115.362 sono i pazienti guariti e 34.853 sono i casi attualmente positivi.

La Regione sta valutando l'ipotesi di intervenire con ulteriori restrizioni nelle aree a maggiore incidenza. Al vaglio del governatore Emiliano e dell'assessore Lopalco la possibilità di ulteriori restrizioni, con il passaggio di alcune province in fascia arancione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.613.815 test. Sono 115.362 i pazienti guariti, ieri erano 114.497 (+865). Sono 34.853 i casi attualmente positivi, ieri erano 34.250 (+603). I pazienti ricoverati sono 1.439, ieri erano 1.443 (-4). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 154.302 così suddivisi: 59.499 nella provincia di Bari; 16.159 nella provincia di Bat; 11.336 nella provincia di Brindisi; 30.386 nella provincia di Foggia; 13.209 nella provincia di Lecce; 22.914 nella provincia di Taranto; 609 attribuiti a residenti fuori regione; 190 provincia di residenza non nota.