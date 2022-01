La corsa al Colle/ Giorgio De Giuseppe, ex parlamentare Dc: «Io, candidato di bandiera, ma stavo per essere eletto»

«L’Italia ha sempre avuto Capi di Stato, pur con caratteristiche diverse, a cui si deve rispetto e gratitudine e che si sono dimostrati all’altezza del loro compito in un sistema politico traballante. Sono convinto che sarà così anche in futuro»: Giorgio De Giuseppe, salentino di Maglie, è stato senatore eletto con la Dc per 6 legislatura, in carica dal 1972 al 1994, e ha partecipato alla elezione di tre presidenti della Repubblica: Sandro Pertini nel 1978; Francesco Cossiga nel 1985; Oscar Luigi Scalfaro nel 1992. Segue con interesse ciò che accade alla vigilia delle votazioni per il nuovo presidente della Repubblica e ricorda le sue esperienze politiche e istituzionali: vice presidente del gruppo dei senatori Dc nel 1978; vice presidente del Senato nel 1985 e nel 1992, quando fu votato dalla Dc nelle prime tre votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica.

Senatore De Giuseppe, come si arrivò nel 1978 all’elezione di Sandro Pertini?

«Il candidato naturale sarebbe stato Aldo Moro, e non vi erano dubbi sulla sua elezione. Ma dopo l’assassinio di Moro e della sua scorta i rapporti tra la Dc e il Psi erano diventati difficili, anche perché i socialisti erano stati per la trattativa con le Brigate Rosse, al contrario della Dc. L’onorevole Pertini non era per le trattative e come presidente della Camera aveva sempre riscosso un generale apprezzamento. Dopo 15 scrutini la Dc fu costretta a fare una scelta e indicò un nome che i socialisti non potevano certo rifiutare».

Per Francesco Cossiga, nel 1985, fu necessario un solo scrutinio.

«Cossiga fu eletto Capo dello Stato quando era presidente del Senato, ed io ero vice presidente. Quando seppe che vi era l’accordo sul suo nome, si dimise da presidente del Senato. Mi chiamò e mi disse: tieniti pronto, forse sarai utile alla mia causa. Si riferiva al fatto che lo avrei dovuto sostituire quale co-presidente, insieme al presidente della Camera, della del Parlamento riunito in seduta congiunta».

Nel 1992 lei fu il candidato di bandiera della Dc nelle prime tre votazioni. Prese 296 voti. Anche allora era vice presidente del Senato.

«Poco dopo la mezzanotte del giorno in cui era fissato il primo scrutinio mi chiamarono il segretario nazionale della Dc, Arnaldo Forlani, e il capogruppo al Senato, Nicola Mancino, per comunicarmi che la direzione del partito mi aveva indicato come candidato di bandiera. Fui sorpreso. Chiesi solo se vi fossero state legittime osservazioni e mi dissero che l’indicazione era avvenuta all’unanimità. Ricordo ancora oggi con orgoglio quella indicazione di candidato di bandiera. Se il partito nell’imperversare di Tangentopoli aveva deciso di puntare su di me, non potevo che considerare quella indicazione come il premio più grande alla mia carriera politica. Voglio ricordare che gli altri candidati di bandiera erano Nilde Iotti, presidente della Camera e punto di riferimento del Pds, e Giuliano Vassalli, per il Psi».



Perché alla quarta votazione la Dc cambiò candidato?

«Prima della quarta votazione seppi da un giornalista che il Msi era orientato a votare per me. E ne fui terrorizzato, ricordando anche le difficoltà che aveva incontrato Giovanni Leone, un galantuomo eletto Capo dello Stato nel 1971 con il voto di alcuni missini. Trascorsi ore drammatiche e pregai Dio affinché mi illuminasse. Andai a trovare Forlani e gli consigliai di incontrare il segretario del Psi, Craxi, e di affrettare i tempi della votazione sul suo nome, posto che proprio Forlani era il candidato del centrosinistra. E infatti dal quinto scrutino il centrosinistra cominciò a votare Forlani».

Poi cosa accadde?

«Forlani si accorse al quinto e sesto scrutino che mancavano i voti per essere eletto e la Dc cominciò a votare scheda bianca. Il segretario incontrò il senatore a vita Giovanni Spadolini, che era stato il primo presidente del Consiglio laico, e gli disse che la Dc era intenzionata a sostenere la sua elezione per superare le difficoltà. Poi vi fu la strage di Capaci, il 23 maggio. Due giorni dopo il Parlamento si riunì in una situazione drammatica ed elesse Oscar Luigi Scalfaro, presidente della Camera in carica».

Chi sarà il futuro Capo dello Stato? C’è un gran movimento di Berlusconi...

«Il totonomine non ci porta da nessuna parte. La domanda a cui rispondere è la seguente: sono stati raggiunti gli obiettivi sui quali è nato l’attuale governo su iniziativa del presidente Sergio Mattarella, cioè contenere il covid e porre le basi per il rilancio del Paese, che stava male anche prima della pandemia, utilizzando al meglio i fondi del Pnrr? Penso che il governo abbia svolto un ruolo importantissimo ma che gli obiettivi posti non siano stati raggiunti, anche se ci sono le premesse per farlo».

La maggioranza su cui è nato il governo risulta debole ogni giorno di più però…

«Draghi è una personalità rispettata in tutto il mondo, non solo in Italia. Se è vero che la politica si fa con spirito di servizio, i partiti della maggioranza devono chiedersi se conviene avere Draghi presidente del governo per altri 6 o 7 mesi o averlo come Capo dello Stato per sette anni. Draghi presidente della Repubblica sarebbe una garanzia per l’Italia e una pedina fondamentale per costruire una Unione Europea politica e non solo economica. I prossimi saranno anni difficili, è necessario affidare la guida dello Stato a mani capaci per evitare che l’Italia entri in crisi e l’Europa si sfaldi. Solo con Draghi è possibile immaginare di lavorare con fiducia per un’Italia che abbia un ruolo importante in Europa».