Puglia, contagi in calo: 74 positivi su 1.640 test. Salgono a 334 i guariti. Zero decessi a Lecce ma tre a Brindisi. La nuova mappa

Ultimo aggiornamento: 17:32

Resta stabile il calo dei contagi da Covid-19 in Puglia con il rapporto positivi/tamponi giornalieri che scende ancora e segna il nuovo livello minimo: 4,51%. I dati del bollettino regionale di oggi (16 aprile) sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, registranotest per l'infezione da Covid-19 coronavirus con 74 casi positivi, così suddivisi:16 nella Provincia di Bari;15 nella Provincia Bat;11 nella Provincia di Brindisi;24 nella Provincia di Foggia;1 nella Provincia di Lecce;7 nella Provincia di Taranto;Undici invece i decessi registrati: 2 in provincia di Bari, 4 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 0 in provincia di Lecce.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 36.158 test, mentre sono 334 i pazienti guariti.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.258 così divisi:1.029 nella Provincia di Bari;330 nella Provincia di Bat;428 nella Provincia di Brindisi;780 nella Provincia di Foggia;427 nella Provincia di Lecce;235 nella Provincia di Taranto;25 attribuiti a residenti fuori regione;4 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.