Esodo Fase 2: primi ritorni in Salento con il Freccia Argento Roma-Lecce. La Regione: ​869 le persone rientrate in Puglia

Esodo, fase 2. Chi ha potuto, e soprattutto è riuscito a trovare un posto, è rientrato in città grazie al nuovo Decreto del presidente del Consiglio dello scorso 26 aprile che consente il ritorno al proprio domicilio o residenza.

Alle 21.50 è arrivato in stazione a Lecce il Freccia Argento Roma-Lecce di Trenitalia, unico mezzo di trasporto che dall’inizio dell’emergenza garantisce i collegamenti tra la Puglia e l’Italia centrale. Ad attendere i passeggeri i volontari della Croce Rossa che con termoscanner hanno misurato la temperatura a chi è arrivato in stazione, ultima tappa a Lecce, penultima a Brindisi. Nei giorni scorsi c'è stata la corsa ad accaparrarsi i circa duecento posti disponibili a bordo del treno, sold out già da giorni le corse previste a inizio settimana. Un viaggio che, è bene ricordarlo, i passeggeri hanno affrontato indossando obbligatoriamente la mascherina, e preferibilmente,i guanti monouso, e mantenendo il distanziamento sociale di almeno un metro. GLi utenti del treno hanno dovuto esibire non solo il biglietto elettronico nominativo ma anche l'autocertificazione. A bordo di Frecce e Intercity di Trenitalia è confermato il sistema di prenotazione dei posti “a scacchiera”, con una riduzione del 50% della capienza massima, al fine di garantire la distanza di sicurezza.



Intanto dalla Regione arrivano i primi dati della giornata. Dalla mezzanotte scorsa fino alle ore 19 sono 869 le persone che hanno compilato il modulo di autosegnalazione on-line per dichiarare di essere rientrate in Puglia da fuori regione. Il dato è in continuo aggiornamento, infatti in Puglia sono in arrivo 202 passeggeri a bordo del treno Roma-Lecce. Com'è noto, il DPCM che ha dato il via oggi alla Fase 2, consente a chiunque - ricorda la Regione - «il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». L'ordinanza n. 214/2020 del Presidente della Regione Puglia ha quindi disposto l'obbligo per le persone rientrate in Puglia da altre regioni per soggiornare continuativamente nel proprio domicilio abitazione o residenza, di comunicarlo immediatamente compilando il modulo sul portale della Regione Puglia (o chiamando il proprio medico o l'operatore di sanità pubblica) e l'obbligo di restare in isolamento fiduciario a casa per 14 giorni.



