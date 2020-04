Così cambieranno i trasporti: posti a sedere a scacchiera

Rispetto della distanza di almeno un metro tra i passeggeri, posti a sedere a scacchiera e presenze ridotte di un terzo a bordo di treni, pullman e bus di città. Ma anche ingressi contingentati e orari e tratte da rivedere per evitare l'affollamento di pendolari e studenti. E poi, dispenser per l'igienizzazione a bordo e dispositivi di sicurezza per autisti e personale in servizio. «Quando l'emergenza sanitaria sarà passata, il settore del trasporto pubblico locale dovrà essere totalmente ripensato. Intanto contiamo i danni del lockdown: da febbraio contrazione sui ricavi del 95-97% e perdite nette mensili pari a 10-12 milioni solo in Puglia», fa sapere Matteo Colamussi di Asstra Puglia.



Ma i motori delle 15 aziende pubbliche e private aderenti alla sezione regionale dell'associazione trasporti non si spengono. Asstra Puglia pensa già alla fase 2, immaginando nuovi modelli di mobilità, protocolli precauzionali e regolamenti da applicare quando l'emergenza sanitaria sarà passata, le maglie delle misure anti-contagio si allenteranno e i passeggeri torneranno a muoversi a bordo dei treni regionali, sui pullman a breve e media percorrenza e sui bus cittadini.

Stessa prospettiva sulla quale in queste ore ha acceso i riflettori il vicepresidente della Commissione Trasporti e deputato del Movimento 5 Stelle Diego De Lorenzis nell'ambito di un incontro sul tema con Aci, Anci e altri rappresenti istituzionali. Ma tant'è. I nodi da sciogliere restano ancora molti per uno tra i settori più strategici del Paese: quello che muove l'Italia. A confermalo è lo stesso Colamussi: «Dall'inizio di marzo le aziende hanno ridotto in più fasi i servizi, rispettando i decreti e le ordinanze emesse dalla Regione Puglia Michele Emiliano e osservando tutte le attività di mitigazione e sanificazione. Ciò ha determinato la limitazione del contagio tiene a specificare il direttore generale delle Ferrovie Appulo Lucane - ma anche e soprattutto una contrazione dei ricavi che oscilla tra il 95-97%. La nostra utenza si compone in prevalenza di studenti e pendolari che a causa della chiusura di scuole, università e uffici non hanno usufruito dei servizi».



A conti fatti, dunque, dalle casse delle 150 aziende italiane di trasporto pubblico locale mancano almeno 300 milioni di euro su base mensile. E tra febbraio e aprile le 15 società pugliesi hanno registrato perdite nell'ordine di 10-12 milioni di euro ogni 30 giorni. «A fronte di ciò, comunque, le aziende hanno dovuto affrontare i costi della sanificazione e della dotazione di dispenser igienizzanti a bordo, oltre all'acquisto di mascherine e dispositivi di protezione per il personale prosegue Colamussi , ad oggi quello del trasporto pubblico locale è un comparto in crisi che va completamente ripensato. E ciò che ci preoccupa per il futuro, questione che stiamo ponendo sui tavoli nazionali attraverso il centro studi di Asstra e in sede di task force del Governo, sono i nuovi protocolli da adottare».

In altre parole, al fine di garantire la distanza sociale tra i passeggeri a bordo le aziende dovranno prevedere posti a sedere a scacchiera e presenze di utenti contingentate. «Ciò significa che la capienza dei mezzi finirà almeno con il dimezzarsi. E rispetto alla conformità dei nostri mezzi, perderemo almeno il 70-80% dei pendolari», chiarisce il presidente di Asstra.



Dunque, come intervenire? «Alla task force nazionale abbiamo proposto la diversificazione delle apertura per scuole e uffici prosegue , ciò ci consentirebbe di trasportare più utenti. Ad oggi alcuni treni nelle ore di puntano contano 400-500 passeggeri ma con l'adozione delle nuove direttive secondo la nostra simulazione il numero scenderà a 90 utenti per tratta. E non è pensabile di far viaggiare treni a plotone, uno dopo l'altro. E pur volendo, disponiamo del numero di mezzi necessari per farlo. Stesso vale per i bus: a fronte di circa 70 posti, a bordo ci saranno 20-25 utenti per tratta. Ecco perché rivolgiamo un appello al governo e alle istituzioni: da settembre si concertino e si diversifichino gli orari di scuole, università e uffici. Solo così saremmo in grado di aumentare la nostra capacità trasportistica e offrire un servizio efficiente e sicuro per gli stessi cittadini».



Ipotesi già al vaglio di De Lorenzis che nelle scorse ore ha avviato un confronto con il presidente di Aci Angelo Sticchi Damiani e il presidente di Anci Antonio Decaro. «Bisognerà implementare l'utilizzo dello smart working e immaginare mezzi di trasporto alternativi all'auto privata, oltre a una diversa fruizione degli orari di lavoro e di studio, con conseguente smaltimento del traffico e una flessibilità diversa di orario nell'utilizzo dei mezzi pubblici» conclude De Lorenzis. © RIPRODUZIONE RISERVATA