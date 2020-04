Circolare della Regione alle Asl: «No ai tamponi a tappeto, sono un rischio per la sicurezza»

Stop alle campagne di tamponi a tappeto avviate in alcuni ospedali pugliesi. Non solo, specificano dalla Regione, non servono a contenere il contagio, ma potrebbero rivelarsi persino controproducenti, un problema per la sicurezza. «La esecuzione sistematica di tamponi agli operatori sanitari asintomatici, senza evidenza di esposizione al contagio, non aumenta i livelli di sicurezza per gli operatori sanitari e non contribuisce in nessuna misura al controllo dell’epidemia» scrivono il capo dipartimento per la Salute della Regione, Vito Montanaro e l'epidemiologo Luigi Lopalco, in una circolare durissima indirizzata alle Asl.



Le campagne di tamponi a tappeto avviate in alcuni ospedali - in particolare nella Bat e al policlinico di Bari - sono state avviate «in modo difforme» e vanno ora fermate sia perché «la capacità diagnostica della rete dei laboratori regionali non è illimitata e deve soddisfare esclusivamente le esigenze del sistema di sorveglianza epidemiologica», sia perché «l’esecuzione di test al di fuori degli schemi di prescrizione appropriata pone un serio problema di sicurezza per la salute pubblica nella gestione dell’epidemia in quanto distrae preziose risorse diagnostiche».



La lettera è stata inviata a tutti i direttori generali delle Asl pugliesi. E, nei fatti, replica alla richiesta del presidente di Federazione nazionale dell'ordine dei medici, Filippo Anelli che, nei giorni scorsi, aveva chiesto «tamponi di routine eseguiti ogni settimana su tutti gli operatori sanitari per tutelare loro e gli stessi pazienti». Per Lopalco «il test diagnostico per covid-19 deve rispondere a criteri di appropriatezza prescrittiva» e farne in eccesso si tradurrebbe in «pericolosi ritardi nel controllo dei focolai epidemici». © RIPRODUZIONE RISERVATA