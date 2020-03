Coronavirus, positivi al tampone tutti i pazienti trasferiti da Copertino al reparto di Malattie infettive di Galatina. Accertamenti su un infermiere

Ultimo aggiornamento: 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti positivi al Covid-19 i nove pazienti trasferiti dal reparto di Medicina generale dell’Ospedale di Copertino , alle Malattie infettive di Galatina. Il coronavirus ha colpito duramente, all’Ospedale di Copertino che entro 48 ore non avrà più pazienti ricoverati: solo così si potrà procedere alla sanificazione per poi destinare il nosocomio, temporaneamente, a ospedale dedicato esclusivamente all'emergenza Covid-19.Da ieri è stato interdetto l’ingresso a parenti e amici dei ricoverati dopo che erano risultati positivi due altri pazienti ricoverati in Medicina. L’infezione, nel nosocomio copertinese, si è sviluppata a partire dal contagio di un medico ora ricoverato al Vito Fazzi di Lecce. Il presidente dell’Ordine dei Medici di Lecce, Donato De Giorgi, si è espresso con determinazione sulla necessità di sottoporre a tampone tutti i dipendenti dell’ospedale e sui rischi che tutti gli operatori sanitari stanno correndo per la carenza di dispositivi di protezione personale.Accertamenti in corso su un infermiere di 37 anni di Nardò: ieri è stato prelevato da casa e trasportato agli Infettivi di Galatina. Il giovane lavora a Copertino ed era già in quarantena dopo la notizia della positività al tampone di un medico di quell'ospedale. L'infermiere, con pregressi problemi respiratori, ha accusato un malore, una crisi respiratoria.