Sardegna, obbligo di tampone per chi è arrivato dall'isola a partire dal 15 agosto: «Controlli con le forze dell'ordine»

Nel bollettino regionale di ieri sono stati segnalati 15 pugliesi positivi al coronavirus dopo essere rientrati dalle vacanze in Sardegna. Dal 23 al 28 agosto il numero sale a 18, pari al 9% del totale dei contagi nello stesso periodo. Per questo motivo, ieri il presidente della Regione Puglia e il direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, hanno dato disposizione ai dipartimenti di prevenzione delle Asl di contattare tutti coloro che arrivano o rientrano in Puglia dall'isola per sottoporli a tampone. Dopo Grecia, Malta, Spagna e Croazia, anche per chi arriva dalla Sardegna il test diventa obbligatorio. Non la quarantena, però. La nuova disposizione è retroattiva e riguarda tutti coloro che sono arrivati dalla Sardegna a partire dal 15 agosto: da ferragosto a ieri, complessivamente sono 923 le persone che si sono autosegnalate sul sito della Regione Puglia.

«Se ci sono cittadini che hanno dimenticato di compilare il modulo online di autosegnalazione obbligatorio per tutti coloro che arrivano da fuori regione - avvertono dalla Regione - si invitano gli stessi a provvedere immediatamente, anche perché saranno attivati i controlli incrociati da parte dei dipartimenti di prevenzione della Asl anche con il supporto delle forze dell'ordine per accertare che tutti i passeggeri di aerei o navi residenti in Puglia di rientro dalla Sardegna dal 15 agosto si siano effettivamente autosegnalati al loro arrivo».

Tra i pugliesi contagiati dopo la vacanza in Sardegna c'è anche la deputata barese di Forza Italia, Elvira Savino, che ha annunciato la sua positività su facebook: «Cari amici, purtroppo anche io, dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza in Sardegna, sono risultata positiva al Covid-19 - scrive - il mio stato di salute è complessivamente soddisfacente e sono evidentemente in isolamento».

Dei 52 contagi registrati ieri in Puglia (nuovo record da fine aprile scorso), 15 riguardano persone rientrate dopo un periodo di vacanza in Sardegna. Nel dettaglio, i positivi sono due residenti in provincia di Bari; poi c'è una famiglia di cinque persone che abita nella Bat; altri 5 casi sono stati rilevati in provincia di Taranto, uno del Foggiano e due nel Salento. Sono in corso le indagini epidemiologiche per ricostruire i contatti avuti dai soggetti contagiati, i mezzi utilizzati e i luoghi frequentati. A Taranto, il dipartimento di prevenzione ha aumentato la presenza di medici e specialisti per prevenire in tempi rapidi eventuali aumenti di casi o focolai.

Però, i tempi di esecuzione dei tamponi iniziano a dilatarsi e sono decine le segnalazioni di persone che attendono anche da 10 giorni di sottoporsi al test o di ricevere il risultato. Sino a nuove assunzioni, sarà impossibile per le Asl soddisfare in tempi rapidi tutte le richieste che stanno arrivando: il numero dei contagiati aumenta e, quindi, l'attività di contact tracing si fa più impegnativa. Al momento, dal punto di vista epidemiologico la situazione più delicata è quella in provincia di Bari: anche ieri quasi la metà dei contagi sono stati rilevati nel Barese, per la precisione sono stati 20 i casi registrati, di cui per 10 è stato necessario il ricovero negli ospedali. Gli altri contagi sono così distribuiti: 6 nella Bat, 3 in provincia di Brindisi, 15 nel Foggiano, 3 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Non ci sono stati altri decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 297.585 test, sono 4.028 i pazienti guariti e 684 i casi attualmente positivi, di cui 109 ricoverati negli ospedali (+9 rispetto a giovedì). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.268. Come annunciato da Emiliano, siamo entrati nella seconda ondata di contagi e, tra un paio di settimane, i casi aumenteranno sensibilmente. Così come stanno aumentando i ricoveri, tanto che in alcuni reparti di Malattie infettive, ad esempio al Policlinico di Bari, vengono accettati solo pazienti Covid.

Non mancano, però, le polemiche sulla gestione dell'emergenza: ieri Raffaele Fitto e Ignazio Zullo (FdI) hanno sollevato il caso di un giovane paziente ricoverato al Policlinico di Bari «risultato positivo al tampone ma asintomatico» al quale sarebbero state negate le dimissioni. «Gli asintomatici, come è noto, vengono assistiti in isolamento domiciliare», dicono Fitto e Zullo. Dal Policlinico replicano che avendo il paziente «riferito di trovarsi in una condizione abitativa compatibile con l'isolamento domiciliare si provvederà alle dimissioni protette» oggi perché «le dimissioni di pazienti Covid positivi vanno organizzate assicurando l'accompagnamento da parte del personale sanitario». Critiche anche da Antonella Laricchia (M5S): «La Regione Puglia continua a essere allo sbando sulla gestione dell'emergenza Covid».

