Dalla comunità cinese, mascherine, tute e occhiali protettivi per i pugliesi. Ventilatori polomari dalla protezione civile

La comunità cinese al fianco dei pugliesi. «Un'amicizia che travalica i confini», è il commento del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano Emiliano.La comunità cinese di Puglia ha infatti donato 31mila mascherine chirurgiche, 950 occhiali protettivi, 800 tute e 2000 mascherine kn95 per da destinare ai pugliese e agli operatori sanitari in campo per il contenimento della pandemia Covid-19.«L'amicizia che travalica i confini ha radici profonde - scrive su Facebook il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che fanno il giro del mondo e poi ritornano continuamente da dove sono partite, per dirti che non ci sono muri e che ogni essere umano nasce libero di girare attorno alla terra per lasciare traccia di sé attraverso le proprie azioni».Nella giornata di ieri, inoltre, sono arrivati in Puglia dal dipartimento della Protezione civile nazionale tre ventilatori polmonari per terapia intensiva, dieci pompe a infusione, 20 pompe volumetriche tipo B Braun e 25 ventilatori B-Level tipo B.Vivo. «In nottata - fa sapere la Regione - è stato segnalato in arrivo un volo della Protezione civile operato dall'Aeronautica militare».