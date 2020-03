La Puglia tiene: solo un contagio in più rispetto alla giornata di ieri, 89 in tutto (con più tamponi fatti). Ma si contano 17 decessi. Ecco le cifre e il trend degli ultimi giorni

Ultimo aggiornamento: 19:17

La Puglia tiene. Il bollettino quotidiano della Regione Puglia resta praticamente stabile rispetto alla giornata di ieri. Secondo le informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, i positivi all'infezione Covid-19 sono 89 rispetto agli 88 di ieri, ma i test effettuati sono 968 rispetto agli 878 del giorno precedente, vale a dire 90 tamponi in più. Per meglio apprezzare il trend si consideri che martedì 24 marzo i positivi sono stati 99, su una base di 548 tamponi effettuati per il coronavirus , mentre lunedì 23 marzo ne erano risultati 120 su 601 test effettuati. Un motivo in più per tenere duro con le misure di contenimento del contagio e a restare a casa, osservando con la massima attenzione consigli, indicazioni e prescrizioni.I risultati del bollettino odierno sono così suddivisi:28 nella Provincia di Bari;13 nella Provincia Bat;3 nella Provincia di Brindisi;12 nella Provincia di Foggia;12 nella Provincia di Lecce;17 nella Provincia di Taranto;4 non attribuiti.Sono stati registrati 17 decessi: 1 in provincia di Lecc e (77 anni), 6 in provincia di Brindisi (77, 71, 82, 54, 87, 79 anni), 8 in provincia di Foggia (86, 92, 80, 77, 57, 89, 74, 75 anni) , 2 in provincia di Bari (92 e 74 anni).Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 9.191 test.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.182, così divisi:387 nella Provincia di Bari;85 nella Provincia di Bat;122 nella Provincia di Brindisi;305 nella Provincia di Foggia;177 nella Provincia di Lecce;74 nella Provincia di Taranto;14 attribuiti a residenti fuori regione;18 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.