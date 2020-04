Fase 2, Emiliano gioca d'anticipo: da domani take away in bar e ristoranti. Sì a manutenzione delle seconde case e pesca amatoriale

Ultimo aggiornamento: 18:09

Via libera agli spostamenti in Puglia per la pesca amatoriale e la manutenzione delle seconde case. È quanto previsto in una ordinanza firmata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in vista della Fase 2 dell'emergenza coronavirus . La libertà di spostamento per attività di pesca e di manutenzione e riparazione di imbarcazioni da diporto entra in vigore da domani (29 aprile), quella per la manutenzione delle seconde case dal 4 maggio. E da oggi, consentita anche la ristorazione con asporto e divieto di consumazione all'interno dei locali.«Con efficacia» da domani 29 aprile e «sino al 17 maggio 2020 - si legge nell'ordinanza - è ammesso lo spostamento all'interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19, alle seguenti condizioni: limitatamente alla pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare; svolta da persona abilitata all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa; con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare; nel rispetto della normativa vigente in merito all'esercizio della pesca sportiva ericreativa». Dal 4 maggio e sino al 17 maggio, invece, «è consentito lo spostamento individuale all'interno del territorio regionale per raggiungere le abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case per vacanza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione dei beni». Infine, via libera da domani anche alle attività di manutenzione e riparazione di imbarcazioni da diporto.Il precedente provvedimento sulla quarantena firmato lo scorso marzo dal presidente Michele Emiliano è scaduto, la misura adesso viene rinnovata. Dal 4 maggio, infatti, il nuovo Dpcm autorizza gli spostamenti da una regione all'altra per motivi di lavoro e di salute. Non solo: nel decreto nazionale è autorizzato anche «il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Quindi, per chi tornerà in Puglia per i motivi previsti dal Dpcm, la Regione impone alcuni obblighi: innanzitutto quello di comunicare il rientro al proprio medico di base o all'Asl; poi di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per almeno 14 giorni con divieto di contatti sociali; infine di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza e avvisare in caso di comparsa di sintomi che possano ricondurre ad una infezione da coronavirus.