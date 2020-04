Covid, feste patronali "minimal". L'appello di Pugliarmonica: «Luminarie, bande e fuochi in ogni città»

«Non sarà certo paragonabile ai grandi fasti a cui siamo abituati, ma se anche potessimo vedere la piazza centrale o la chiesa illuminata da un semplice addobbo luminoso, sentire risuonare fuori dai balconi delle nostre case un giro di banda dopo essere stati svegliati dalle “fragorose diane” la mattina del Santo potremo dire “Oggi è Festa!”».

Questa, in sintesi, la proposta progettuale - indirizzata al Presidente della Regione Puglia Emiliano e all’Assessore regionale Loredana Capone – da PugliArmonica, l’associazione guidata da Graziano Cennamo e impegnata da anni nella tutela e salvaguardia delle tradizioni popolari di Puglia. Una proposta nata per garantire anche in tempi di emergenza sanitaria ai lavoratori e agli artigiani delle imprese di luminarie, ma anche ai musicisti e ai fuochisti .la sopravvivenza della loro attività. E alle comunità la continuità della tradizione.

Secondo Cennamo infatti: «La fase che stiamo vivendo sta mettendo a dura prova anche le più banali certezze della nostra quotidianità. I tempi non sono ancora maturi per dire quando usciremo da questa emergenza; ciò che si palesa sin d’ora è la crescente convinzione e consapevolezza che comunque vada sarà una realtà diversa da quella che abbiamo conosciuto e vissuto fino ad oggi, nel bene e nel male». Anche e soprattutto, in relazione alle feste patronali, emblema di socialità e comunità.



Da qui, dunque, l’impegno di PugliArmonica per il recupero dei tratti distintivi della festa. E la proposta progettuale “È comunque Festa – Tutela e continuità delle tradizioni di Puglia”. Una proposta già inviata ai vertici regionali, fra cui anche il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura Aldo Patruno, prevede: l’addobbo luminoso della piazza principale e della chiesa di cui si venera il Santo, il giro di banda al mattino nel giorno della festa per alcune tra le vie principali del paese. Infine, lo sparo dei tradizionali fuochi al mattino nel giorno della festa (diane o salve). Per realizzare questo progetto sarà necessario, tuttavia, individuare uno schema (protocollo) di agibilità della festa in base alle norme di restrizione dettate dall’emergenza. Protocollo che sarà proposto, poi, ad ogni Comune e comitato festa per l’adesione. «Partendo dalla nostra esperienza, crediamo che la realizzazione di un format minimal di festa sia realizzabile mettendo a disposizione un impegno economico molto modesto e pari a poche migliaia di euro, anche in forma di co-finanziamento, in cui Regione Puglia ed il Comune sostengano con risorse proprie o di progetto la realizzazione della festa – conclude Cennamo -Non sarebbe certamente un fatto inedito l’intervento dell’ente comunale, laddove, in più realtà ha sempre supportato l’attività dei comitati pro-festa nella realizzazione dell’evento. Inoltre, saranno stagioni in cui altre manifestazioni civili come programmazioni estive, culturali e di promozione turistica non potranno essere realizzate se non in forma altrettanto ridotta».

A poche ore dalla pubblicazione dell’appello, PugliArmonica ha registrato l’adesione entusiasta di decine di operatori del settore, fra cui Luminarie De Cagna (Maglie – LE), Paulicelli Light Design (Capurso – BA), Santoro Luminarie (Alessano – LE), Arte e Luce Luminarie (Muro Leccese – LE), Mariano Luminarie s.r.l. (Scorrano – LE), MarianoLight Luminarie (Corigliano d’Otranto – LE), Luminarie Fabrizio (Sandonaci – BR), Faniuolo Giovanni Luminarie (Putignano – BA), Perrotta Luminarie (Squinzano – LE), Di Rella Biagio Palloni aerostatici (Ruvo di Puglia – BA), Pulli Dario Palloni Aerostatici (Vglie – LE), Firelight s.r.l. (Valenzano – BA), Piroluce s.r.l.s. (San Severo – FG), Fireworks Salento (Corsano – LE), Itria Fireworks (Martina Franca – TA), Nuova Palmieri fireworks (Apricena – FG), Grande Orchestra di fiati “Gioacchino Ligonzo” (Conversano – BA), Concerto Musicale municipale Città di Francavilla Fontana (Francavilla Fontana – BR), Premiato Gran Complesso bandistico municipale Città di Squinzano (Squinzano – LE), Gran Concerto Bandistico “Nino Farì” – Città di Lecce (Lecce – LE), Gran Concerto Bandistico “Città delle Grotte” (Castellana – BA).

