Coronavirus, in Puglia 232 test in un giorno: 190 negativi e 42 positivi

Nuovi dati dalla Regione sull'estensione del contagio coronavirus in Puglia. Il presidente Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, ha comunicato che alle 20 del 14 marzo su tutto il territorio pugliese sono stati 232 test. Di questi:- 190 sono risultati negativi;- 42 positivi.I casi positivi sono cosi suddivisi:- 11 in Provincia di Bari;- 2 in Provincia Bat;- 7 in Provincia di Brindisi;- 10 in Provincia di Foggia;- 10 in Provincia di Lecce;- 2 in provincia di Taranto.Nella provincia di Lecce sono deceduti tre pazienti: di 81, 79 e 99 anni con patologie pregresse. Nella provincia di Bari è deceduto un paziente di 96 anni con patologie pregresse.Con questo aggiornamento salgono a 200 i casi positivi registrati in Puglia per l'infezione da Covid-19 Coronavirus. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.