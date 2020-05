Coronavirus, in Puglia indice di contagio fra i più alti d'Italia: supera anche quello della Lombardia. Ancora troppo vicini alla soglia lockdown

Ultimo aggiornamento: 10:45

Soltanto una regione italiana, l'Umbria, promette di raggiungere presto un valore R0 sotto la soglia di 0,2 ipotizzata per autorizzare i trasferimenti tra territori. Mentre sul podio dei territori vicini a un ritorno alla Fase1, cioè a restrizioni severe degli spostamenti per contenere il possibile contagio, c'è la Puglia , seconda soltanto al Molise: il valore R0 per la nostra regione è 0,78, persino più alto di quello segnalato per la Lombardia . E molto più vicino alla soglia di 1 - quando scatterebbe un nuovo lockdown - che al tanto agognato 0,2.Dunque i centri commerciali, le Poste piene con i cittadini in coda, vie e piazze del centro storico e lungomare di Puglia - che abbiamo rivisto affollati in questi primi due giorni di riaperture e Fase 2 - non sono affatto un segnale di buon auspicio, promettente di un futuro e una estate serene. Sono il segno di un pericolo che è dietro l'angolo: una ripresa del contagio, con nuovi focolai e un nuovo allarme sold out per i reparti di Terapia intensiva, che iniziavano a svuotarsi.Secondo la mappa diffusa oggi dal Corriere della Sera , l'indici R0 della Lombardia è più basso di quello pugliese, cioè pari a 0,75, «sotto la media nazionale che è dello 0,80» si è felicitato il vicepresidente regionale lombardo Fabrizio Sala. E sebbene gli stessi epidemiologi italiani chiariscano che l'indice R0 (sostituito, dopo le misure di contenimento del contagio, dalla dicitura Rt, ndr) è suscettibile di un alto tasso di variabilità - perché, per esempio, non contempla il numero di asintomatici - è vero pure, lo dicono gli scienziati, che più tamponi si fanno, più il margine di errore diminuisce: in Puglia il numero di tamponi è largamente inferiore a quello di regioni come il Veneto, che ha saputo contenere drasticamente la diffusione del virus proprio grazie ai tamponi, effettuati sin da subito su tutto il personale sanitario.