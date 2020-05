Emiliano: «In estate in giro con certificati solo dopo aver effettuato dei test»

Ultimo aggiornamento: 17:29

Test e certificati. Solo così si potrà andare in giro questa estate in Puglia . Il governatore Michele Emiliano immagina ciò che potrebbe accadere nei prossimi mesi quando in tanti inizieranno a muoversi sul territorio. E ospite nella trasmissione "Un Giorno da Pecora", il talk show in onda su Rai Radio1, ha parlato anche della prossima estate. «Come me la immagino? Credo che dovremo girare con dei certificati, dopo aver effettuato dei test, e con la dichiarazione di non aver avuto comportamenti o condotte che possano aver comportato un rischio».Emiliano ha anche replicato alle polemiche sul tasso di mortalità da c oronavirus in Puglia e il numero di contagi: «Ho uno dei migliori epidemiologi, il professore Pierluigi Lopalco, che ho riportato in Puglia, e comeripete lui i numeri vanno interpretati». Infine, sull'obbligo di quarantena imposto a chi rientra in Puglia: «Credo sia stata un'ottima idea quella di chiedere a tutti i pugliesi rientrati da Lombardia e Milano di mettersi in isolamento. Grazie alla quarantena abbiamo contenuto l'epidemia», ma sono stati anche «molto disciplinati i pugliesi». «Abbiamo salvato tutta la Puglia - ha concluso - in questi due giorni ne sono tornati oltre 2mila, si sono segnalati sul sito e hanno chiamato il medico per il controllo. Mettiamo anche a disposizione gli alberghi per chi non volesse stare in casa con altri parenti».LEGGI ANCHE: In Puglia indice di contagio fra i più alti d'Italia, anche rispetto alla Lombardia. Ancora troppo vicini alla soglia lockdown