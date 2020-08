Puglia, la “supposta” di Lopalco contro il rischio di nuovi contagi: «Al Sud il 99% della popolazione esposta»

Ultimo aggiornamento: 12:52

L’immagine di una maxi supposta in primo piano, sulla sua bacheca social. E a corredo un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni alternative: «Il virus ha una logica matematica: se ci sono soggetti suscettibili da infettare e gli diamo la possibilità di farlo, lui infetta. E al Sud il è suscettibile il 99% della popolazione. Ecco perché dopo tante iniezioni di ottimismo, ora è doverosa una bella dose di sano realismo». Così l’epidemiologo Pierluigi Lopalco attraverso la sua pagina Facebook richiama tutti al rispetto delle regole e un maggiore senso di responsabilità. E per farlo questa volta sceglie di utilizzare l’immagine evocativa di quel “metodo di cura” che ha rappresentato uno dei peggiori spauracchi dell’infanzia dei tanti nati e cresciuti tra gli anni ’40 e gli anni ’60: la supposta, appunto.Un vero incubo per un’intera generazione di “baby boomers”, come la definisce Lopalco, ma che punta a rappresentare un monito anche per i più giovani. «Lungi da me evocare uno dei peggiorispauracchi della nostra infanzia di baby boomers, ma dopo tante iniezioni di ottimismo credosia doveroso una bella dose di richiamo di sano realismo – si legge nel messaggiomoralizzatore del capo della taskforce regionale contro il Covid - Spagna, Francia e Germania,i Paesi europei a noi più prossimi, riportano un’importante impennata di casi. In Italia siregistrano le prime avvisaglie e le domande dalle cento pistole arrivano implacabili: avremoanche noi una simile impennata? Se negli altri Paesi è già avvenuto, come mai da noi non si èancora verificato? Il virus, lo abbiamo detto più volte, ha una ferrea logica matematica: se cisono suscettibili da infettare e gli diamo la possibilità di farlo, lui infetta. In Italia è suscettibilealmeno il 90% della popolazione. Al Sud il 99%. Dobbiamo dunque limitarne la circolazione».Sì, ma in che modo? «Attraverso la capacità di risposta della sanità pubblica e la ripresa daparte dei cittadini di quel minimo di rispetto delle regole che si è colpevolmente abbandonato»conclude l’epidemiologo.