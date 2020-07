Regionali e candidature, il medico di Berlusconi sulla candidatura di Lopalco: «Non giudico le sue scelte, ma io non accetterei mai»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nessuna valutazione negativa su una possibile candidatura del professore Lopalco. Non do mai giudizi sulle persone. Ma se lo proponessero a me, direi di no»: così il professore Alberto Zangrillo , primario di Terapia Intensiva del San Raffaele di Milano e medico personale di Silvio Berlusconi, si pronuncia a proposito della possibile candidatura in una lista a sostegno di Emiliano presidente alle prossime elezioni regionali in Puglia, dove l’epidemiologo di origine mesagnese è stato ingaggiato come consulente per seguire l’andamento della pandemia e aiutare il presidente-assessore a fare le scelte migliori per affrontare la situazione.«Nessuna critica, lo voglio ribadire, e nessuna valutazione sulle persone. Ormai mi ritrovo spesso a essere tirato in mezzo alle polemiche. Nel caso del professore Lopalco, voglio dire di più: se si candidasse non mi scandalizzerei. Anche se allo stato non mi risulta che ci sia un annuncio dell’interessato. Aggiungo che vi è una classe dirigente che è indubbiamente di qualità insufficiente e che un apporto di tipo tecnico non può che essere il benvenuto».«Ho fatto un patto con me stesso tanto tempo fa e se cambiassi idea equivarrebbe per me a una perdita di immagine e di credibilità. E io non ho intenzione di andare incontro a scelte e a situazioni di questo tipo. Il gossip mi accosta da tempo a ipotesi di impegno politico, ma ilmio no è netto. Mi lusinga che qualcuno mi abbia considerato in passato, proponendomi candidature a livello regionale o nazionale. Ma la mia risposta è stata e sarà sempre la stessa. Sono felice e sereno perché l’impegno politico non mi riguarderà mai».«Cominciamo dall’inizio. Credo che le decisioni del governo, a cominciare dal lockdown, abbiano prodotto un risultato più che positivo. Ed è grazie a quelle decisioni se l’Italia è riuscita a uscire prima di altri Paesi dalla prima fase. Le polemiche sono scoppiate quando ho semplicemente detto che in questa fase sono necessarie iniziative e misure efficaci per garantire la ripartenza. E questa necessità riguarda tutti i settori: il sanitario, quello economico, quello turistico e altri ancora».«Guardi, chi opera nel campo scientifico non deve avere preoccupazione nel comunicare quello che osserva. È difficile, anzi impossibile, fare previsioni sul futuro, anche se tutti speriamo di uscire al più presto da questa situazione. Ma bisogna cogliere l’attimo e i dati del momento sono dati positivi, non possiamo negarlo».